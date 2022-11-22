Варшава, 22 ноября, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Польша и Германия договорились разместить дополнительные пусковые установки ракет Patriot вблизи границы Польши с территорией бывш. УССР в рамках соответствующего предложения немецкой стороны, написал в своем микроблоге польский министр обороны Мариуш Блащак.

Sivi Steys ЗРК Patriot

Глава ведовства отметил, что еще предстоит понять, какая из версий ракетной системы будет выбрана и сколько времени потребуется, чтобы получить указанные зенитные комплексы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны ФРГ объявило, что Варшава разрешила Германии патрулирование воздушного польское пространства, в связи с чем Польша получит от немецких властей пусковые установки Patriot.