Официальный представитель Госдепартамента США Прайс заявил о необходимости деэскалации в Сирии

Вашингтон, , 05:54 — REGNUM Американские власти призывают к деэскалации в Сирии на фоне операции «Коготь-меч», которую проводит армия Турции, говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

Госдепартамент США Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, по его словам, Вашингтон выражают искренние соболезнования в связи с гибелью мирных граждан в Сирии и Турции. В документе также подчеркивается, что США осуждают разрозненную военную активность в Ираке, которая нарушает суверенитет этой страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкие вооруженные силы обстреляли из артиллерии позиции курдских «Сил демократической Сирии» в сирийской провинции Хасеке.

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