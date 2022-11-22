Лондон, 22 ноября, 2022, 04:18 — ИА Регнум. Киевский режим получил от Британии высокоточные ракеты Brimstone-2, которые имеют лазерное наведение, сообщила газета Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Кроме того, отмечается, что дальность пуска указанных снарядов в два раза превышает соответствующий показатель. Число переданных ракет не уточняется.

Журналисты также указали на то, что киевские боевики модифицировали грузовики в пусковые платформы для Brimstone-2, которые обычно запускаются с воздуха. В издании напомнили, что примерно полгода назад Лондон направлял Киеву самонаводящиеся ракеты класса «воздух-земля» Brimstone-1.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября министры иностранных дел Франции и Британии Катрин Колонна и Джеймс Клеверли заявили, что французские и британские власти будут продолжать оказывать киевскому режиму помощь в политической, военной, гуманитарной и экономической сферах.