Вашингтон, 22 ноября, 2022, 02:19 — ИА Регнум. Попытки избежать общенациональной забастовки железнодорожников предпринимает администрация США, но при этом готовит планы на случай, если она состоится. Об этом 21 ноября сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

Давид Сикейрос. Забастовка

«Как мы делаем по всем вопросам, наша команда продолжает готовиться к любым исходам», — уточнила Жан-Пьер.

Представитель Белого дома отметила, что президент США Джозеф Байден считает недопустимой забастовку работников железнодорожной отрасли. Как пояснила Жан-Пьер, американский лидер намерен предпринять усилия, чтобы избежать закрытия железных дорог из-за вреда, который забастовка нанесёт семьям по всей стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден назвал недопустимой забастовку железнодорожников в стране из-за вреда, который она нанесёт экономике и населению.