Один человек погиб после того, как автомобиль врезался в магазин Apple в Массачусетсе

Бостон, США, , 02:00 — REGNUM По меньшей мере один человек погиб после того, как в американском городе Хингем (штат Массачусетс) автомобиль врезался в магазин Apple, сообщил окружной прокурор округа Плимут Тим Круз 21 ноября в ходе пресс-конференции.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Еще 16 человек пострадали. Внедорожник Toyota 4Runner въехал в здание и разбил стекло. Несколько человек оказались прижаты к стене магазина.

Часть пострадавших была госпитализирована. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля, задержан полицией. По словам Круза, правоохранительные органы прорабатывают «все варианты» случившегося, в том числе версию с криминальным подтекстом.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в американском городе Лос-Анджелес (штат Калифорния) мужчина на автомобиле сбил группу рекрутов полиции, которые проводили пробежку на дороге. В ДТП пострадали 25 человек.

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