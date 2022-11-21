Бостон, США, 22 ноября, 2022, 02:00 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек погиб после того, как в американском городе Хингеме (штат Массачусетс) автомобиль врезался в магазин Apple, сообщил окружной прокурор округа Плимут Тим Круз 21 ноября в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Еще 16 человек пострадали. Внедорожник Toyota 4Runner въехал в здание и разбил стекло. Несколько человек оказались прижаты к стене магазина.

Часть пострадавших была госпитализирована. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля, задержан полицией. По словам Круза, правоохранительные органы прорабатывают «все варианты» случившегося, в том числе версию с криминальным подтекстом.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в американском городе Лос-Анджелесе (штат Калифорния) мужчина на автомобиле сбил группу рекрутов полиции, которые проводили пробежку на дороге. В ДТП пострадали 25 человек.