Вашингтон, 22 ноября, 2022, 00:55 — ИА Регнум. Забастовку работников железнодорожной отрасли считает недопустимой президент США Джозеф Байден. Об этом 21 ноября заявил представитель Белого дома изданию Washington Post.

Цитата из к/ф «Соль Земли». реж Герберт Дж. Биберман. 1953. США Забастовка

«Президент с самого начала заявил, что приостановка работы недопустима из-за вреда, который она нанесет рабочим местам, семьям, фермам, компаниям и сообществам по всей стране», — пояснил представитель Белого дома, комментируя угрозу железнодорожников прекратить работу.

В Белом доме уточнили, что большая часть профсоюзов американских железнодорожников уже поддержала ратификацию временного соглашения с властями об улучшении условий работы, поэтому оставшимся участникам переговоров была дана рекомендация также преодолеть возникшие разногласия.

Напомним, общенациональная забастовка 100 тысяч железнодорожников в США может начаться 4 декабря, в случае если хотя бы один из 12 профсоюзов не придёт к соглашению с крупнейшими корпорациями отрасли. В случае забастовки, по оценкам CNN, может остановиться около 30% грузовых перевозок в стране, что крайне отрицательно скажется на экономике.

На сегодняшний день восемь из 12 профсоюзов поддержали условия соглашения. По данным СМИ, три профсоюза уже отвергли условия, предложенные во временном соглашении и готовятся выйти на забастовку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что работники крупнейшего в США профсоюза железнодорожников проголосовали против новых условий временного соглашения, предварительно обговоренных в сентябре, что повышает вероятность начала новой национальной забастовки.