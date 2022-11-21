Энергодар, Запорожская область, 21 ноября, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Хотя Запорожская АЭС получила многочисленные повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ, зафиксированных в минувшие выходные, непосредственной угрозы ядерной безопасности нет, считают находящиеся на станции эксперты МАГАТЭ.

(сс) IAEA Запорожская АЭС после обстрелов ВСУ

Заявление на эту тему 21 ноября опубликовано на сайте МАГАТЭ. В документе сказано, что, по оценкам экспертов, «несмотря на серьёзность обстрела, ключевое оборудование осталось неповреждённым», так что нельзя говорить о «непосредственных угрозах ядерной безопасности».

Уточняется, что повреждения получили резервуары для конденсата, такие, что из них произошла нерадиоактивная утечка. Сейчас в режиме холодной (безопасной) остановки на ЗАЭС находятся четыре ядерных реактора, а в режиме горячей остановки — ещё два.