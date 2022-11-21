Новак пообещал оставить без нефти страны, которые введут ценовой потолок
Новак заявил, что в страны, которые введут потолок цен на нефть, не будет поставок
Москва, 21 ноября, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Без российской нефти останутся страны, которые решат ввести потолок цен на чёрное золото, сообщил 21 ноября журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Ценовой потолок — вмешательство в рыночные принципы.
Minenergo.gov.ru
Александр Новак
По словам чиновника, Россия не планирует продолжать поставки нефтепродуктов и нефти тем странам, «которые будут применять принцип ценового потолка, с последующей переориентацией поставок на рыночно-ориентированных партнёров или с сокращением добычи».
Он назвал инициативу Запада по введению потолка на нефтяные цены «политизацией энергетики», предупредив о печальных последствиях, ведь, если эта задумка будет воплощена в жизнь, дефицит энергоресурсов только усилится.