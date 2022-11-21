Вашингтон, 21 ноября, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Министерства юстиции США считает, что сделка о поглощении между авиакомпаниями American Airlines и JetBlue Airways наносит ущерб туристам, сообщает 21 ноября Reuters.

Tomás Del Coro Самолёт авиакомпании JetBlue

Минюст США, а также представители шести штатов и округа Колумбия отметили, что в рамках своего альянса авиакомпании объединяют доходы в ущерб туристам, ежегодные дополнительные расходы которых выросли примерно на $700 миллионов. Адвокат минюста Билл Джонс также указал, что альянс свел конкуренцию между American Airlines и JetBlue Airways на нет.

«Это плохая сделка для путешественников», — подчеркнул Джонс, отметив, что сделка также мешает получить доступные билеты и хорошее обслуживание семьям.

Джонс добавил, что правительство пытается обеспечить как можно большую конкуренцию в секторе авиаперевозок, «а эта сделка грозит сделать прямо противоположное».

В свою очередь адвокаты JetBlue и American утверждают, что альянс, о котором было объявлено в 2020 году, не привел к повышению цен на авиабилеты или сокращению рейсов. По их словам, партнерство сделало компании более конкурентоспособными по сравнению с Delta Air Lines и United Airline.

Напомним, вопрос о расторжении партнерства между авиакомпаниями рассматривает окружной судья США Лео Сорокин в Бостоне, который планирует провести еще одно слушание, прежде чем вынести решение.