Бухарест, 21 ноября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Работники службы Скорой помощи Румынии объявили о намерении провести общенациональную забастовку с требованием увеличения заработной платы и улучшения условий труда. Об этом 21 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Как утверждают организаторы акции, наиболее массовые соответствующие мероприятия пройдут в Бухаресте, Тимишоаре, Яссах и других крупных городах страны. Парамедики планируют пикетировать здание штаб-квартиры Департамента по чрезвычайным ситуациям в румынской столице, а также пройти маршем по центральным улицам некоторых населенных пунктов.

Кроме того, со вторника, 22 ноября, на всех каретах Скорой помощи будет располагаться табличка с надписью «Народный протест».

Напомним, на сегодняшний день зарплата парамедиков и санитаров в Румынии является самой низкой в соответствующем сегменте по сравнению с другими странами ЕС.