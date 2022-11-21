Джакарта, 21 ноября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В Индонезии до 56 человек выросло число погибших из-за землетрясения магнитудой 5,6, сообщает CNN Indonesia.

Tasnimnews.com Горе в Индонезии

Глава Чианджура Херман Сухерман заявил, что число погибших из-за землетрясения всё ещё растёт. По его словам, многие районы оказались изолированы после землетрясения. Жертвами являются преимущественно дети.

«По самым последним данным, число погибших достигло 56 человек, причём 40 из них были детьми. Большинство детей пострадали от обрушившихся зданий», — заявил Херман Сухерман.

Между тем, пострадали 700 человек. Большинство пострадавших получили переломы.

Напомним, ранее сообщалось о 46 погибших в результате мощного землетрясения в Индонезии.