Белгород, 21 ноября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Укреплением рубежей в рамках своих возможностей и полномочий в связи с обстановкой в приграничных районах занимаются власти Белгородской области. Так, формируется современная засечная черта, сообщил 21 ноября на пресс-конференции губернатор Вячеслав Гладков.

Сергей Иванов. Стрельцы. 1907

Работа ведётся с апреля 2022 года. По словам главы региона, власти готовятся «к различным вариантам, надеемся, что пессимистичные не понадобятся».

«Формируем Белгородскую засечную черту — это понятие достаточно привычное для нас. Белгородская область всегда стояла на защите интересов государства российского, так продолжается и сейчас», — отметил губернатор.

Как уточняет корреспондент ИА REGNUM, в XVII веке для защиты юго-западных границ Руси от татарских и ногайских вторжений была построена оборонительная линия. Своё наименование она получила по названию города Белгорода, бывшего центром в системе управления обороны.