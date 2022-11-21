Сеул, 21 ноября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Министр финансов Южной Кореи Чху Гён Хо повторил свой призыв отсрочить введение новой налоговой политики в области инвестиций, которая может нанести ущерб фондовому рынку страны. Об этом сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Надеюсь, что оппозиция примет во внимание сложную экономическую ситуацию и согласится отсрочить введение налога на доход от финансовых инвестиций на два года», — заявил министр финансов журналистам.

Известно, что в настоящее время правительство Южной Кореи стремится отсрочить внедрение новой налоговой схемы, которая подразумевает увеличение налога на прирост капитала до 20%, а в случае увеличения доходов свыше 300 млн вон (~$220,8 тыс.) — до 25%.

Национальное собрание (парламент) Южной Кореи приняло данную поправку в 2020 году. Новая налоговая политика в стране должна вступить в силу с 2023 года, однако администрация Юн Сок Ёля, приступившая к работе в мае текущего года, добилась отсрочки на два года.

Представители главной оппозиционной Демократической партии «Тобуро» недавно заявили, что согласятся на отсрочку, если правительство снизит налог на операции с ценными бумагами с нынешних 0,23% до 0,15%.

Чху Гён Хо подчеркнул, что власти не могут согласиться с данным предложением, поскольку правительство и так сократило налог до 0,2%.

Эксперты отмечают, что если правительство снизит налоговую ставку до 0,15%, то налоговые поступления сократятся на 1,9 трлн вон (~$1,4 млрд).