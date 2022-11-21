Москва, 21 ноября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Законопроект, расширяющий перечень «мероприятий», в которых могут принимать участие военнослужащие, внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем комитета палаты парламента по обороне Андреем Картаполовым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Сейчас с гражданином, пребывающим в запасе и изъявившим желание поступить на военную службу по контракту в период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение мероприятий чрезвычайного положения, восстановление конституционного порядка и иные чрезвычайные ситуации), либо для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации, либо для участия в походах кораблей, может быть заключен контракт о прохождении военной службы на срок до одного года.

По мнению парламентариев, проходящую специальную военную операцию на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и б. УССР некорректно относить к выполнению вышеуказанных мероприятий.

В этой связи предлагается дополнить перечень «мероприятий», в которых могут принимать участие военнослужащие проведением Вооруженными силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации.