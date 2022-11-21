* Талибы — запрещённая в России организация

Махмудраки, Афганистан, 21 ноября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Разведывательное управление «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщило об аресте 12 членов Фронта сопротивления Афганистана в провинции Каписа. Об этом пишет газета «8 Собх».

Connor Tarter Арест

Разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовала информационный бюллетень и видео, в которых говорится, что в числе арестованных ― три ключевых члена Фронта национального сопротивления.

На видеозаписи признаний арестованных, опубликованной разведкой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), можно увидеть следы пыток на лицах этих людей.

Хотя Фронт сопротивления не сделал никаких заявлений, местные источники сообщают, что из 12 человек, арестованных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), только двое являются членами Фронта.

По их словам, остальные десять человек являются мирными жителями и не имеют отношения к какой-либо группировке.

На прошлой неделе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали не менее 11 человек, в том числе двух бывших солдат, учителя и студента в разных частях провинции Каписа, по обвинению в сотрудничестве с Фронтом сопротивления.