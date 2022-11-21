Москва, 21 ноября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Если мировые регуляторы продолжат бороться с инфляцией путем ужесточения денежно-кредитной политики, то это только ухудшит положение бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Picserver.org Инфляция

«В настоящее время в мире явно преобладает инфляция предложения, или инфляция издержек, как её иногда называют, — сказал он. — Причин несколько. Во-первых, заметный рост издержек производителей из-за подорожания энергоносителей и сырья. Себестоимость произведённой продукции становится выше. Во-вторых, серьёзные трансформации и масштабный разрыв производственных, логистических и торговых связей партнеров в разных странах. Санкции больно бьют как по тем, в отношении кого они вводятся, так и по тем, кто их вводит. И наиболее сильно страдает в этих странах именно бизнес, ориентированный на трансграничные отношения. Новые эффективные производственные отношения создать не так легко».

По его словам, ужесточение денежно-кредитной политики — нормальный механизм борьбы с инфляцией спроса, когда надо охладить деловую активность и снизить скорость обращения денег.

«Обратной стороной такой политики является ухудшение условий для ведения бизнеса: увеличение процентных ставок по кредитам, падение совокупного спроса из-за усиления сберегательной модели поведения потребителей. Но при высоком спросе и повышенной деловой активности это не так страшно, — сказал Ковригин. — В мире же сейчас совсем другая ситуация! Производителю, в том числе и российскому, и так тяжело. Повышение же ключевой ставки наносит ему ещё больший удар. Нет и не будет никакой эффективности в борьбе с инфляцией издержек методом ужесточения денежно-кредитной политики! Наоборот, совокупный объём предложения может ещё больше уменьшиться из-за ухудшения условий для производителя».

Отчасти с ним согласился профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, монетарные методы по регулированию инфляции носят лишь ограниченный характер и не могут решить проблему роста стоимости продовольствия из-за изменения климата и снижения плодородия почвы, санкционных ограничений на экспорт удобрений.

«Монетарные методы не могут компенсировать проблемы роста цен из-за структурной перестройки экономик, разрыва долговременных и выгодных партнерских отношений, рост стоимости электроэнергии из-за зеленого перехода. Поскольку эти факторы сохранят свое влияние на мировую экономику и в 2023 году, постольку инфляция сохранится и в будущем», — сказал Сафонов.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, чем экономический кризис, который наблюдается в РФ в настоящее время, отличается от всех предыдущих.