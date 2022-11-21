Сочи, Краснодарский край, 21 ноября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Новым местом развития атомной энергетики станет Африка, заявил 21 ноября глава Росатома Алексей Лихачёв.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Лихачев

Он выступил в Сочи на форуме «Атомэкспо-2022», отметив, что ряд крупных стран пересмотрели отношение к атомной энергетике в условиях кризиса. В частности, новые решения в этой сфере приняты в Японии, Франции, Британии и даже рассматриваются в ФРГ. Однако не там находится основное пространство для развития мирного атома, считает Лихачёв.

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«Это те страны, которые сейчас ощутили вкус и привлекательность глобального ядерного подхода, — Бангладеш, Турция, Венгрия, Египет и страны особенно африканского континента, которые «занесли ногу» для первого шага, образно говоря, заключили с нами межправсоглашения и рассматривают экономический и технологический облик тех атомных проектов, которые хотят реализовать в своей стране», — рассказал глава Росатома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о личном участии в форуме «Атомэкспо-2022» в Сочи объявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.