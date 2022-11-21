Тбилиси, , 14:07 — REGNUM Политический курс правящей партии «Грузинская мечта» может привести к тому, что США и страны Запада перестанут оказывать финансовую помощь Грузии. Об этом говорится в распространённом заявлении оппозиционных партий «Гирчи — больше свободы», «Стратегия Строителя» и «Дроа».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

В оппозиции отреагировали на критику в адрес грузинских властей от членов комитета по иностранным делам Сената США. Они заявили, что отношения между Вашингтоном и Тбилиси могут быть пересмотрены из-за «отката от демократии» в Грузии.

«Мы должны понимать, что Грузия оправилась от разрухи 90-х годов, благодаря помощи, Соединённых Штатов. Только США подарили Грузии более $6 млрд, дали тысячам студентов возможность бесплатно получить западное образование, выделили сотни миллионов на развитие системы образования в Грузии, внесли большой вклад в повышение квалификации полицейских и солдат», — говорится в заявлении оппозиционных партий.

Авторы обращения считают, что Грузия может лишиться десятков миллиардов долларов «помощи». По мнению оппозиционеров, благополучие республики зависит только от западных стран.

Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сообщил, что основная часть финансовой помощи от США пошла на оплату работы международных неправительственных организаций.

Напомним, основными торговыми партнёрами Грузии являются Россия, Китай и Турция. Кроме того, туризм, от которого сильно зависит экономика республики, вернулся к допандемийным показателям во многом благодаря восьмикратному росту количества туристов из России.