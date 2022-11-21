В «Росэнергоатоме» заявили, что у МАГАТЭ мало инструментов влияния на Киев

Москва, , 14:00 — REGNUM У Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) имеется только ограниченный набор инструментов влияния на Киев, боевики которого обстреливают Запорожскую АЭС. Об этом 21 ноября заявил советник гендиректора «Росэнергоатома» (входит в госкорпорацию «Росатом») Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

МАГАТЭ Iaea.org

«С одной стороны, надо МАГАТЭ подходить объективно — это международный институт про ядерную безопасность. С другой стороны, у МАГАТЭ как у международного института недостаточный, несмотря на свой статус организации при ООН, набор инструментов, достаточно ограниченный», — сказал он.

При этом Карчаа уточнил, что эффективность оказываемого агентством на Киев влияния пока находится на крайне низком уровне.

Также советник гендиректора «Росэнергоатома» указал на то, что, хотя можно давать разные оценки тех или иных связанных с Запорожской АЭС событий, однако «дальше разговоров, к сожалению, мы не продвигаемся, в том числе и на уровне МАГАТЭ».

Помимо того, он добавил, что для предотвращения обстрелов атомной станции, по его мнению, нужно принять «конкретные, жесткие, юридически обязывающие» меры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что осведомлённость президента России Владимира Путина о ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС) удивила главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси.