Тбилиси, 21 ноября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Жителям Грузии не нужно паниковать из-за сообщений о распространении гонконгского гриппа. Об этом 21 ноября заявила журналистам заместитель министра здравоохранения республики Тамар Габуния.

Иван Шилов ИА REGNUM Вирус гриппа

Она прокомментировала заявление медицинского директора центральной тбилисской детской больницы Иванэ Чхаидзе, что грипп в Грузии в этом году начал распространяться раньше обычного и чаще всего выявляют его «гонконгскую» разновидность.

«Гонконгский вирус распространялся в виде эпидемии с 1968 по 1969 годы, и с тех пор нигде в мире не было массовых заболеваний. Этот вирус рутинный, рядовой циркулирующий вирус, который не несёт какие-либо особых рисков», — заявила замминистра.

Габуния отметила, что на общее количество вирусных заболеваний в Грузии только 5% приходится на грипп.

Напомним, в Грузии с ноября отказались публиковать статистику о количестве выявленных заражений коронавирусом.