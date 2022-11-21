Москва, 21 ноября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Сегодня, 21 ноября, по состоянию на 12.15 по мск январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,74%, до $86,97 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Thomas Constant Бочки с нефтью

«Ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики американского регулятора продолжают давить на котировки нефти.

В США и Канаде продолжает расти буровая активность, хотя на прошлой неделе количество работающих скважин увеличилось всего на одну.

Кроме того, в преддверии введения ограничений на экспорт российской нефти участники рынка закупились нефтью с избытком, что краткосрочно давит на спрос.

Тем не менее, до 5 декабря остается все меньше времени, а параметры и механизм ограничения цен на российскую нефть всё еще неясны. Это может увеличить нервозность на рынке и, вернув котировки в зону выше $90», — полагает эксперт.

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