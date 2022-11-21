Ростов-на-Дону, 21 ноября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Ростовские следователи после смертельного пожара в бане возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 ноября сообщили в донском управлении СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Инцидент случился утром 20 ноября в доме, оборудованном банным комплексом, на улице Интернациональной. В результате случившегося погиб 27-летний мужчина. Известно, что погибший вместе с приятелями (они в результате пожара пострадали) арендовал дом, где случился пожар.

По информации донского управления МЧС России, площадь, пройденная огнём, составила 60 кв. метров. После инцидента двое мужчин были госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения.

Место происшествия осмотрено, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы.