Рим, 21 ноября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Правительство Италии определилось с временным (на 2023 год) вариантом пенсионной реформы, сообщил 21 ноября заместитель министра труда Клаудио Дуригон.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Выйти на пенсию можно будет не ранее 62 лет при наличии не менее 41 года трудового стажа.

В течение 2023 года власти страны совместно с профсоюзами намерены принять новый, уже постоянный вариант реформы.

По инициативе либералов в 2011 году пенсионный возраст в Италии был повышен до 67 лет. С 2019 года этот вариант реформы по инициативе правой «Лиги» был отменен. С этого периода изменения вносятся ежегодно. В настоящее время действует «правило 102» (сумма возраста и стажа не должна быть меньше 102).