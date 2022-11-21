Воронеж, 21 ноября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Конфликт вокруг создания школы бокса Кости Цзю, широко анонсированного властями, разгорелся в Воронеже. Против выступили юные боксёры и их родители, а воронежский депутат, ректор академии спорта назвал их недовольство «воем голодных дворняг».

Боксёрские перчатки

Правительство Воронежской области 16 ноября сообщило о встрече губернатора Александра Гусева с абсолютным чемпионом мира по боксу Константином Цзю. Темой встречи, как сообщалось в пресс-релизе, стало открытие первой в Воронеже «Школы бокса Кости Цзю». Инициатива по созданию школы получила поддержку главы региона.

Разместить школу бокса решили создать на базе АНО «УСНОМ» Воронежский дом ученых, где занимаются около 250 спортсменов школы «Победоносец».

Несмотря на заверения властей и самого Цзю, что дети смогут продолжить тренировки, юные спортсмены и их родители выступили резко против планов. Родители вместе с детьми вышли к зданию департамента физической культуры и спорта с плакатами «Цзю + Лебзя, вы не нужны нам — воронежскому боксу», «Цзю, ты же гражданин Австралии — враждебного России государства». Закончилось всё криками «Позор» в адрес известного спортсмена.

Развитием конфликта стало вмешательство депутата гордумы Воронежа и ректора академии спорта Александра Сысоева.

«Когда Цзю, Лебзяк, Абаджян роняли на ринге соперников, ликующие не смотрели в их паспорт, на их этнические корни. Интересовала победа русского духа и характера на ринге! А тут вой голодных дворняг, которые привычно стали склонять фамилии», — приводят «Вести Воронеж» комментарий депутата.

Сысоев, вместе с тем, пообещал, что на время строительных работ в школе бокса, до сентября 2023 года, дети смогут бесплатно заниматься в залах воронежской академии спорта.