Песков: Россия не ставит целью спецоперации смену власти в Киеве
Москва, 21 ноября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Смена власти в Киеве не является целью спецоперации, заявил 21 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Антонова Дарья ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Нет, президент (России Владимир Путин) об этом уже говорил», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, является ли смена власти в Киеве одной из целей спецоперации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Россия достигнет всех поставленных целей на территории б. УССР.
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