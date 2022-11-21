Москва, 21 ноября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Смена власти в Киеве не является целью спецоперации, заявил 21 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, президент (России Владимир Путин) об этом уже говорил», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, является ли смена власти в Киеве одной из целей спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Россия достигнет всех поставленных целей на территории б. УССР.

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