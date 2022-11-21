Москва, 21 ноября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В России в 2023 году рост заработных плат будет наблюдаться в таких сферах, как машиностроение, строительство, в некоторых сферах обрабатывающей промышленности, в пищевой отрасли и логистике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 ноября заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Peggy Marco Зарплата

«Российский рынок труда меняется под влиянием санкций и других событий. Многие сферы экономики возрождают свое производство, и это способствует росту спроса на технических, инженерных специалистов, «синих воротничков», — констатировала она. — Высокий спрос наблюдался и прежде, но это не способствовало достаточном росту заработных плат. А сейчас многие компании понимают, что без стимулирования ключевых специалистов как на уровне рабочих, так и на уровне инженерно-технических и управленческих работников, достичь высоких результатов невозможно».

По её словам, российский рынок труда трансформируется в более адекватное состояние.

«Рост заработных плат будет наблюдаться в таких сферах, как машиностроение, строительство, некоторых сферах обрабатывающей промышленности, пищевой отрасли, логистике. А вот замедление роста заработных плат ожидает скорее не отдельные отрасли, а отдельные категории работников, прежде всего «офисный планктон», и такие отрасли, как финансовая, сфера культуры и досуга», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ изменило правила по зарплатам топ-менеджеров государственных компаний.