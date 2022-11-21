Москва, 21 ноября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В аэропорту «Шереметьево» благополучно приземлился пассажирский самолет Superjet 100 после срабатывания датчика о неисправности шасси, рассказал представитель экстренных служб.

Дарья Антонова ИА REGNUM В аэропорту «Шереметьево»

«Поступило сообщение о срабатывании датчика отказа шасси на борту Superjet 100 Москва — Астрахань», — сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Там добавили, что самолет благополучно выполнил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево», никто не пострадал.