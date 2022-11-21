Москва, 21 ноября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Министерство юстиции РФ объяснило, почему заявления певицы Аллы Пугачёвой недостаточно для того, чтобы присвоить ей статус иноагента. Ответ заместителя министра юстиции РФ Олега Свириденко опубликован в телеграм-канале депутата Госдумы Романа Терюшкова («Единая Россия»).

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Как сообщало ИА REGNUM ранее в сентябре 2022 года Пугачева покинула территорию России, после чего выступила с требованием признать ее иноагентом.

«Основанием для включения физического лица в список, помимо заявления такого лица, являются документы, поступившие от органов государственной власти Российской Федерации. В случае поступления в Минюст России документов, подтверждающих соответствие указанного в вашем обращении физического лица, требованиям статьи 2.1 названного ранее федерального закона, будет рассмотрен вопрос о включении его в список», — указал Свириденко в ответе.

Комментируя ответ Терюшков отметил, что не согласен с позицией замминистра и запросит позицию главы ведомства Константина Чуйченко.

«Любопытно узнать, как же устроен процесс признания иноагентом, раз строится на самостоятельных следственных действиях, сборе данных и доказывании, а главное — необходимо инициативное чистосердечное признание по форме», — пояснил Терюшков.