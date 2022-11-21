Вашингтон, 21 ноября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Страны Запада сталкиваются с трудностями из-за истощения оружейных арсеналов, пишет американская газета The Washington Post.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж Давид Черкасский. 1988.СССР Оружие

Издание приводит мнение должностного лица одной из стран, входящих в НАТО. Он уверен, что Запад попал в сложную ситуацию, пытаясь обеспечить киевский режим вооружением.

«Многое уже было передано. Западные страны должны глубже залезать в свои запасы. Сейчас необходимы более долгосрочные и стратегические усилия», — приводит газета слова чиновника.

Он отметил, что у России на складах остаются тысячи единиц военной техники, а военная промышленность в достаточном объёме обеспечивает Вооружённые силы РФ боеприпасами.