* талибов — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, 21 ноября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В афганской провинции Тахар в результате двух отдельных инцидентов трое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и трое получили ранения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Сирадж, заместитель начальника службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Ходжа Бахауддин, был убит неизвестными боевиками вечером 18 ноября.

В ходе другого инцидента, двое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и трое других получили ранения в результате засады, устроенной силами Фронта национального сопротивления Афганистана в кишлаке Катта Мия уезда Варсадж. Бойцы фронта захватили оружие боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Радикалы пока ничего не заявили об этих событиях.

Напомним, два дня назад у провинциального суда Тахара были взорваны два автозака талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).