Нью-Йорк, США, 21 ноября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. «Бруклин Нетс» одержал победу над «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 127:115.

Erik Drost Кайри Ирвинг

Самым результативным игроком матча стал защитник «Мемфиса» Диллон Брукс, на счету которого 31 очко. В составе «Бруклина» форвард Кевин Дюрант набрал 26 очков.

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг сыграл впервые с 1 ноября. Он был отстранён по обвинению в антисемитизме.

На сегодняшний день «Бруклин» занимает девятое место в Восточной конференции НБА, на счету команды 25 очков. «Мемфис» идёт на седьмом месте в Западной конференции с 27 очками.