Канберра, 21 ноября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. 21 ноября дебаты в парламенте Австралии начались с вопроса премьер-министру страны Энтони Альбанизу от лидера оппозиции Питера Даттона, который раскритиковал итоги саммита ООН по климату COP27 в Египте. Об этом написала газета The Guardian.

Australian Embassy Jakarta Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон

«Премьер-министр, в то время, когда политика лейбористов увеличивает давление на стоимость жизни для австралийских семей, правительство только что подписалось на финансирование климатического фонда в размере 2 триллионов долларов, который будет отправлять деньги за границу и за пределы нашего региона. Премьер-министр, разве благотворительность не начинается дома? И когда вы начнете помогать австралийским семьям вместо того, чтобы раздавать их деньги?» — возмутился Даттон.

«Благодарю лидера оппозиции за, на самом деле, повторение уже заданного и отвеченного ранее вопроса … И я начну так же. Я скажу вам, что мы будем делать или, точнее, не будем делать — мы не будем стоять на пресс-конференциях… с микрофоном и шутить о затопленных островах в Тихом океане. Вот этого делать не будем. И вводящее в заблуждение заявление лидера оппозиции было направлено явно …» — начал отвечать Альабниз, но его тут же перебил депутат от партии Даттона Пол Флетчер.