Владивосток, 21 ноября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В четырёх муниципалитетах Приморского края не проведена с 1 октября индексация окладов (ставок) педагогам, воспитателям и учителям. Актив профсоюза образования Приморья встретился с руководством профильного министерства, чтобы обсудить важные для отрасли вопросы. При этом педагоги окончательно убедились в том, что чиновники и профактивисты идут параллельными дорогами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в федерации профсоюзов края.

ИА REGNUM Учитель

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«К встрече с руководителем министерства образования Приморья мы готовились, заранее прописали вопросы, но каких-либо внятных ответов не получили. Более того, мы окончательно убедились в том, что говорим на разных языках. На все вопросы мы слышим один ответ: мы работаем по закону. Но мы не призываем нарушать закон. Мы предлагаем найти точки соприкосновения и сделать условия труда и жизни работников отрасли лучше. Мы хотим, чтобы образовательные учреждения края были полностью укомплектованы, чтобы педагоги получали достойную оплату, чтобы не «сгорали» на работе, пытаясь выжить и взять как можно больше часов, а спокойно занимались своим делом, готовили учеников и повышали качество образования в регионе. Но пока у нас с руководством министерства будто разные цели, и мы идем параллельными дорогами», — рассказала по итогами встречи председатель Приморской краевой организации профсоюза работников образования Ирина Мариш.

По словам профлидера, красной нитью в разговоре шёл посыл профильного министерства — в педагогику идут не за деньгами, а по призванию. Профактивисты — не освобожденные работники, а действующие учителя, воспитатели, музыкальные работники, спортивные тренеры, руководители кружков и творческих студий — с этим согласны, но считают, что это не отменяет того, что оплата труда должна быть достойной.

«В том, что ты идешь работать по зову сердца и рассчитываешь на нормальную зарплату, позволяющую тебе жить, а не выживать, развиваться самому и щедро делиться знаниями, быть интересным своим ученикам, нет никакого криминала. Учитель не должен быть голодным. На уроке он должен всецело отдаваться своему предмету, а не думать о том, будут или нет в этом месяце стимулирующие, где и как еще подработать, чтобы хватило и на платеж по ипотеке, и на плату коммунальных услуг, и на то, чтобы отметить день рождения ребёнка», — добавила председатель профорганизации Уссурийского городского округа Надежда Исаева.

«Упрекать педагогов алчности крайне несправедливо. Возможно, если бы у чиновников профильного ведомства была средняя по экономике региона заработная плата, то чаяния обычного учителя им были бы более понятны? Они ведь тоже идут в свои кресла не зарабатывать, а служить отрасли», — считает Ирина Мариш.

Не устраивает профактив региона и игра цифр, озвучиваемая ведомством.

Также было озвучено, что нагрузка у педагогов уже даже не 30 часов вместо 18, а 40. При этом чиновники представляют другие данные — по их отчётам коэффициент совмещения в отрасли образования Приморья 1,3.

«Зачем давать неверную информацию в федеральный центр, показывать, что проблемы нет, когда она есть и становится всё глубже?», — возмутились участники встречи.

Отраслевое соглашение о взаимодействии, подписанное предыдущим министром региона, на практике не работает.

«Мы не получаем никакой информации о том, что планируется в отрасли, нас не приглашают на совещания и не включают в рабочие группы, как прописано в соглашении. Вот и сегодня спрашиваем — как планируете привлекать в отрасль кадры и слышим о том, что министерством готовится какая-то программа. Почему к работе над ней не привлечь профсоюз? Ведь нам есть что сказать по этому поводу. В краевом ведомстве в профсоюзе не видят партнера, и это печально. А быть исключительно свадебными генералами мы не хотим. Работники отрасли выбрали нас для защиты своих трудовых интересов, и мы будем их защищать. Мы не хотим ни с кем конфликтовать — мы хотим нормально работать. Вместе. И каждая из сторон должна понимать свою меру ответственности за то, что происходит в отрасли края. Мы свою понимаем. Ждем того же от чиновников ведомства. К тому же, люди всегда видят и чувствуют, когда представители власти реально работают на благо отрасли, не пытаясь сделать вид, что никаких проблем нет. Они есть — и избыточная нагрузка, и нехватка стимулирующих, и кадровый голод. Если не начать с ними работать немедленно, это приведет к катастрофе в отрасли», — резюмировала Ирина Мариш.

Как сообщало ИА REGNUM, дефицит кадров педагогического состава образовательных учреждений Запорожской области составляет порядка тысячи человек.