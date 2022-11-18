Мелитополь, , 09:47 — REGNUM Дефицит кадров педагогического состава образовательных учреждений Запорожской области составляет порядка тысячи человек. Об этом в своём тг-канале 18 ноября сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава региона обсудил кадровый вопрос на рабочей встрече с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Фальковым. По мнению Евгения Балицкого, проблема дефицита преподавателей требует системного подхода. Сейчас вакантны около тысячи мест, из них порядка 200 — учителей начальной школы.

Кроме того, Запорожской области требуется практическая помощь в интеграции образовательной сферы в правовое поле РФ, внедрение современных образовательных программ, формирование педагогического состава учителей истории и повышения их квалификации.