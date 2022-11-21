Сеул, 21 ноября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. 20 ноября в КНДР зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейской метеорологической службы.

Zeml.info Землетрясение

Согласно опубликованным данным, землетрясение магнитудой 2,0 произошло в 15:21 по местному времени в 38 км к северо-северо-западу от уезда Кильджу провинции Хамгён-Пукто. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 км.

«Данное землетрясение имеет естественное происхождение», — сообщили представители метеорологической службы Южной Кореи.

Известно, что в феврале и марте в районе уезда Кильджу, где расположен полигон ядерных испытаний Пхунгери, произошло шесть незначительных природных землетрясений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у побережья острова Крит сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,0.

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