Будапешт, 21 ноября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что отправляется в Сочи для участия в форуме «Атомэкспо-2022».

U.S. Department of State Петер Сийярто

Он написал в социальной сети, что «нужно отправляться», хотя ночь закончится ещё не скоро.

«Утром я должен быть в Сочи. «Атомэкспо» — одна из важнейших встреч атомной отрасли. Из-за глобального энергетического кризиса беспрецедентное значение имеет тот факт, что страна может производить необходимое ей количество энергии», — рассказал Сийярто.

Форум пройдёт 21 и 22 ноября на площадке парка науки и искусств «Сириус». Анонсировано подписание целого ряда международных соглашений — с Белоруссией, Бурунди, Зимбабве, Киргизией, Мьянмой, Никарагуа и Узбекистаном.