Вашингтон, 21 ноября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Евросоюз на текущей неделе в первый раз этом в сезоне начал отбор газа из своих хранилищ после их заполнения. Об этом 21 ноября сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на ассоциацию операторов европейской газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Уточняется, что в результате теплой погоды в Европе удалось позже включить отопление в домах и торговых помещениях, на долю которых, как правило, приходится порядка половины потребления голубого топлива в европейских странах.

Также указывается, что благодаря высокой температуре воздуха и крупным поставкам сжиженного природного газа Евросоюз смог краткосрочно обеспечить энергетическую безопасность, заполнив свои подземные газовые хранилища (ПХГ) на 95,5% при целевом показателе в 80%.

При этом отмечается, что в данный момент в сообществе всё внимание уделено подготовке к предстоящей зиме и, согласно расчётам Оксфордского института энергетических исследований, по состоянию на апрель 2023 года европейские ПХГ должны быть заполнены на 40%, чтобы достигнуть такого же уровня готовности, как в данный момент.

Кроме того, добавляется, что пока отбор газа сведён к минимуму, однако это трудно будет сохранить при более холодной погоде, тем более что, если Китай откажется от своей политики нулевой терпимости к COVID, в 2023 году ЕС будет труднее делать запасы газа, так как в этом случае из России его будет поступать меньше и также Москва может снизить свои поставки голубого топлива.

В то же время автор статьи уточняет, что на данный момент страны Европы неплохо справляются с газовым кризисом, несмотря на то, что Россия перекрыла вентиль поставок, однако это только благодаря везению и выделенным дополнительным средствам на покупку газа. При этом неизвестно, сможет ли Евросоюз в 2023 году выделить $100 млрд на дополнительные объёмы голубого топлива, как он сделал это в нынешнем году.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября глава немецкого Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK) Ральф Тислер заявил, что предстоящей зимой в Германии возможны краткосрочные отключения электроэнергии из-за энергетического кризиса.