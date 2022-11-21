Вашингтон, 21 ноября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Беспокойство по поводу усиления властями Ирана мер по борьбе с протестующими выразил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он написал об этом 21 ноября на своей странице в одной из соцсетей.

US Department of State Archive Тони Блинкен

«Сильно обеспокоен тем, что иранские власти, судя по сообщениям, обостряют насилие против протестующих», — отметил в своём сообщении Блинкен.

При этом он уточнил, что Вашингтон «продолжит привлечение к ответственности» занимающихся борьбой с беспорядками и будет и далее поддерживать протестующих.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября стало известно, что группа террористов, которая пыталась ввезти в Иран контрабандное оружие и боеприпасы, была задержана в иранской провинции Западный Азербайджан.