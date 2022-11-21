Донецк, 21 ноября, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, а также Макеевку. Об этом 21 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Макеевки со стороны ВСУ был зафиксирован в 04:00 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 05:55 киевские нацисты обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив по ним семь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Тувы передали 74-й бригаде, в которой служат около 100 выходцев из республики, тепловизоры, приборы ночного видения, квадрокоптеры и лекарства.