Вашингтон, 21 ноября, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Разработку и испытания гиперзвуковых вооружений намерены активизировать США для ликвидации отставания в данной сфере от России и Китая. Об этом 20 ноября сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвук

«До недавнего времени для нас не было реальной движущей силы внедрить эту технологию в систему вооружений. Не было необходимости. Сейчас есть, поэтому мы ощущаем срочную необходимость этого добиться», — пояснил телеканалу глава управления программ стратегических систем американских ВМС вице-адмирал Джонни Вулф.

При этом Вулф признал, что Китай и Россия на сегодняшний день располагают видами вооружений, которых нет в американском военном секторе.

Армия США планирует уже в 2023 году принять на вооружение гиперзвуковое оружие большой дальности. По данным Исследовательской службы Конгресса, Пентагон запросил на разработку и исследование гиперзвукового оружия в новом финансовом году $4,7 млрд. Для сравнения, в прошлом финансовом году, который завершился 30 сентября 2022 года, для этих целей было выделено $3,8 млрд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Пентагон успешно испытал компоненты, необходимые для создания гиперзвукового оружия. Стоит отметить, что в США работы над гиперзвуковым оружием пока не вышли за пределы экспериментов, в то время как Россия поставила на вооружение три гиперзвуковых системы различного назначения, а Китай завершает их финальные испытания.