Вена, 21 ноября, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Осведомлённость президента России Владимира Путина о ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС) удивила главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Об этом глава МАГАТЭ рассказал 20 ноября в интервью телеканалу CBS News.

IAEA Imagebank Рафаэль Гросси

В ходе интервью Гросси задали вопрос, известно ли российскому лидеру Путину о происходящем на ЗАЭС.

«Безусловно. Он знает каждую деталь, что меня поразило», — ответил Гросси. Глава МАГАТЭ добавил, что президент России «весьма подробно осведомлён» о структуре самой станции, о доступе к электроэнергии и к внешним источникам энергии.

«Это объект, который он знает очень хорошо», — указал глава МАГАТЭ.

Кроме того, у Гросси поинтересовались, была ли экспертам МАГАТЭ предоставлена возможность беспрепятственно выполнять свои задачи на территории Запорожской АЭС. На этот вопрос Гросси ответил утвердительно.

«Были районы, где мы были ограничены, но всё, что нам было нужно увидеть, мы увидели», — отметил Гросси.

Также глава МАГАТЭ подчеркнул необходимость создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС с целью предотвращения ядерной катастрофы. По мнению Гросси, ситуация в районе ЗАЭС беспрецедентна, нестабильна и требует срочного вмешательства. По словам главы МАГАТЭ, пока ЗАЭС не защищена, существует потенциальная возможность ядерной катастрофы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МАГАТЭ Гросси планирует новые поездки в Россию и на территорию бывшей УССР для обеспечения безопасности Запорожской АЭС.