Вашингтон, 21 ноября, 2022, 05:01 — ИА Регнум. Подлинность видеозаписи с места казни российских военнопленных киевскими карателями в Макеевке подтвердила газета New York Times. Об этом сказано в статье, опубликованной изданием 20 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Авторы публикации изучили видеокадры, сравнили их со спутниковыми снимками и сделали вывод, что видеозапись была сделана в Макеевке. Подлинность видеозаписи была подтверждена изданием.

Как указал в беседе с изданием медицинский советник организации «Врачи за права человека» Рохини Хаар, лужи крови, которые видны на видеокадрах, позволяют сделать вывод, что «не было предпринято никаких усилий, чтобы помочь пленным». Также Хаар отметил, что российские военные находились на земле и, вероятнее всего, были разоружены.

«Они считаются выведенными из строя или некомбатантами — фактически военнопленными», — пояснил Хаар.

В свою очередь, эксперт по военным преступлениям Ива Вукушич заявила, что, учитывая резонанс, поднявшийся после публикации видеозаписи, прокурор Международного уголовного суда, скорее всего, уже начал изучение этого эпизода. Вукушич уточнила, что у киевских властей есть возможность провести расследование инцидента и открыто поделиться выводами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Киеве обещали провести расследование инцидента с казнью российских военнопленных после появления соответствующей видеозаписи.