Лондон, , 23:49 — REGNUM Власти Великобритании до сих пор осуществляют закупки российской нефти, сообщила газета The Sunday Times.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так, по данным издания, с конца февраля в британские порты прибыло 39 танкеров с российской нефтью стоимостью свыше $238 млн.

Вместе с тем эти поставки не были классифицированы как российские. В официальной отчетности указывается, что Британия вообще не покупала нефть у России.

Согласно изданию, поставки российской нефти в британской документации проходили как европейские, поскольку перевозимый из российских портов груз перегружался с одного судна на другое в одной из стран ЕС.