Астана, , 23:17 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после объявления результатов экзитпола о его победе на президентских выборах заявил, что доверие народа — это самая главная ценность. Об этом, как передает Tengrinews. kz, он заявил в ходе посещения Республиканского общественного штаба.

Касым-Жомарт Токаев Официальный сайт президента Республики Казахстан

«Мы ждем официальные итоги выборов, — сказал он. — Тем не менее, уже можно сказать, что народ выразил убедительное доверие мне как президенту и всем вам… Мы должны оправдать это доверие народа. Поэтому… мы все должны приступить к работе».

Токаев также поблагодарил общественный штаб, доверенных лиц и волонтеров за агитационную работу.

Напомним, результаты экзитпола, проведенного международным институтом региональных исследований «Открытое общество», свидетельствуют, что действующий лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев уверенно побеждает на выборах главы государства.