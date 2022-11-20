Оттава, 20 ноября, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Видео, на котором показан расстрел российских пленных боевиками ВСУ, изучат в Киеве. Об этом, как передает CNBC, заявила вице-премьер киевского режима по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в кулуарах форума по безопасности в канадском Галифаксе.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По ее словам, киевские власти проведут «расследование этого видео».

Как передавало ИА REGNUM, 18 ноября Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовом расстреле боевиками ВСУ российских военнослужащих, попавших в плен.