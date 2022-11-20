Доха, 20 ноября, 2022, 18:19 — ИА Регнум. 20 ноября в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» национальная сборная Катара в матче первого тура группы A чемпионата мира 2022 года сыграет с командой Эквадора. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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Матч обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Ассистенты главного судьи — Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини. Резервный арбитр — Иштван Ковач (Румыния).

Стартовые составы команд:

Катар: Саад Аль-Шеб, Хомам Ахмед, Абделькарим Хассан, Бассам Аль-Рави, Буалем Хухи, Педру Мигел, Карим Будиаф, Хассан Аль-Хайдос, Абдулазиз Хатем, Алмоез Али, Акрам Афиф.

Эквадор: Эрнан Галиндес, Феликс Торрес, Пьер Инкапье, Первис Эступиньян, Ангело Песьядо, Ромарио Ибарра, Себастьян Джегсон Мендес, Мойсес Кайседо, Микаэль Эстрада, Эннер Валенсия, Гонсало Плата.

Стоит отметить, что за всю историю чемпионатов мира хозяева турнира ни разу не проиграли первую игру. Сборной Катара на групповой стадии также предстоит сыграть с командами Сенегала и Нидерландов.