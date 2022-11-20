Берлин, , 17:52 — REGNUM Бундесвер намерен провести полномасштабную «военную оборонительную и оперативную подготовку» на случай прямого столкновения с Россией, пишет 20 ноября Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальный документ, подписанный главным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном.

Германия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его мнению, Россия якобы представляет для Германии угрозу, которая требует создания плана действий на случай войны.

«Нападение на Германию потенциально может произойти без предупреждения и будет иметь огромные, возможно, даже разрушительные последствия», — отметил генерал.

Он добавил, что ФРГ следует взять на себя ведущую роль в ЕС и сделать свою армию более надежной, а не полагаться на поддержку НАТО.