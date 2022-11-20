Берлин, 20 ноября 2022, 17:52 — REGNUM Бундесвер намерен провести полномасштабную «военную оборонительную и оперативную подготовку» на случай прямого столкновения с Россией, пишет 20 ноября Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальный документ, подписанный главным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном.
По его мнению, Россия якобы представляет для Германии угрозу, которая требует создания плана действий на случай войны.
Он добавил, что ФРГ следует взять на себя ведущую роль в ЕС и сделать свою армию более надежной, а не полагаться на поддержку НАТО.