Париж, 20 ноября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню отметил важность точных оценок в ситуации с киевской ракетой в Польше во избежание ложной интерпретации событий.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Эскалация может легко возникнуть. Необходимо сохранять спокойствие и точно интерпретировать то, что происходит, чтобы избежать любых ложных оценок», — сказал он в интервью Le Journal du Dimanche.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон после ЧП немедленно проконсультировался с коллегами из США и Великобритании и «они вместе согласовали позицию».