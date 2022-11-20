Преступления Киева в Донбассе будут отражены в школьных учебниках истории

Москва, , 15:14 — REGNUM В российских школьных учебниках по истории отразят преступления нацистского режима Киева в Донбассе. Об этом 20 ноября заявил журналистам министр просвещения России Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Абсолютно поддерживаю, что те преступления нацистского режима, киевского режима, которые происходили в Донецкой и Луганской Народных республиках, которые сегодня происходят, обязательно должны найти соответствующую оценку, мы и правоохранительные органы организовываем сбор [информации]. <…> Обязательно это всё должно найти отражение <…> в развитии проекта «Без срока давности» и в учебниках истории», — сказал он после заседания на одной из экспертных площадок международного научно-практического форума «Без срока давности. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны: историческое осмысление и судебная практика».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом о немедленном прекращении обстрелов Запорожской АЭС выступил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.